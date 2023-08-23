В "Торпедо" рассказали о ходе строительства стадиона

Сейчас на объекте выполняются подземные работы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова футбольного клуба "Торпедо" находится на подземном этапе, предварительно арена будет готова к концу 2025 года. Об этом ТАСС сообщил президент "Торпедо" Ярослав Савин.

20 сентября 2022 года стартовали основные работы по строительству стадиона "Торпедо".

"Работа по строительству стадиона идет, - сказал Савин. - Есть работы видимые, которые сверху, скажем так, когда нагоняются много людей. А есть этап, который называется подземным, идут работы, укрепления всех коммуникаций, чтобы все это не обвалилось. Это все идет, двигается по плану. Болельщики ждут, когда придут много рабочих, будет большая стройка, в ближайшее время все придут, тогда все будут видеть, что приехали краны. Но для этого нужно сначала сделать чашу. По срокам ничего не изменилось - конец 2025 года, как и было".

9 августа 2022 года власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова футбольного клуба "Торпедо" на юге столицы. Будущий стадион сможет вместить более 15 тыс. зрителей. По форме арена будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме футбольного клуба "Торпедо".

"Торпедо" в текущем сезоне выступает в Мелбет - Первой лиге. Команда проводила домашние матчи на арене "Лужники", но 6 августа стало известно, что команда не сможет сыграть на стадионе в ближайших домашних матчах из-за концертных мероприятий и реновации газона. Последний матч в Первой лиге против нижнекамского "Нефтехимика" (2:1) "Торпедо" провело на "Арене-Химки".