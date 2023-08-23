Вратарь Аликин объяснил, почему решил продолжить карьеру в клубе КХЛ "Автомобилист"

Хоккеист в мае подписал соглашение с екатеринбургской командой, ранее он продолжительное время выступал за хабаровский "Амур"

ТАСС, 23 августа. Разговор с бывшим одноклубником по хабаровскому "Амуру" нападающим Олегом Ли помог голкиперу Евгению Аликину выбрать екатеринбургский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" для продолжения игровой карьеры. Об этом Аликин рассказал "Спорт-Экспрессу".

2 мая Аликин подписал контракт с "Автомобилистом". Соглашение вратаря с новым клубом рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее Аликин с сезона-2015/16 играл за хабаровский "Амур". Ли выступал за "Амур" 2015 по 2018 год, на данный момент форвард также является игроком "Автомобилиста".

"Честно скажу, голову сломал в плане выбора команды. "Автомобилист" - золотая середина. Общался много с ребятами из разных клубов, которые делали предложения. Один из факторов, который повлиял на решение, - то, что мы долго и откровенно поговорили по душам с Олегом Ли об организации, - сказал Аликин. Я и сам знал, что "Автомобилист" - хороший клуб, в который вкладывают деньги. Созданы все условия, все идеально".

"Но все мы знаем, что на первом раунде плей-офф все останавливается. Мне было непонятно, почему так. Думаю, долго такое продолжаться не может, когда есть все условия: финансирование, топ-команда, город. Рано или поздно все должно произойти", - добавил Аликин.

Аликину 28 лет, на его счету 202 матча в чемпионатах КХЛ, из которых 18 он сыграл "на ноль". За все время выступления в лиге Аликин отразил 92,7% бросков по своим воротам, в среднем пропуская за игру 2,31 шайбы.