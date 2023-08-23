"Реал Сосьедад" работает над тем, чтобы Захарян дебютировал в игре с "Лас-Пальмасом"

Российский футболист 19 августа перешел в испанский клуб из московского "Динамо"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" усердно работает над тем, чтобы российский полузащитник Арсен Захарян дебютировал за команду в гостевом матче третьего тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" 25 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

22 августа портал Football Espana сообщил, что Ла Лига, проводящая чемпионат Испании, все еще не зарегистрировала переход Захаряна в новую команду.

"Наш клуб усердно работает, чтобы он смог сыграть в эту пятницу", - сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад" в ответ на вопросы, действительно ли Ла Лига еще не зарегистрировала трансфер Захаряна и означает ли это, что футболист не дебютирует за команду в матче с "Лас-Пальмас".

21 августа в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили, что все готово для дебюта Захаряна в матче с "Лас-Пальмасом", но это будет решать тренер. Встреча команд пройдет 25 августа и начнется в 20:30 мск.

19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо". Испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29. Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.