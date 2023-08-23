Российские гребцы не поедут на первенство Европы до 23 лет из-за отказа в выдаче виз

В первенстве должны были участвовать Александр Яковлев, Анастасия Любич, Олег Дудко и Иван Кладов

ТАСС, 23 августа. Российские гребцы не смогут принять участие в первенстве Европы до 23 лет в Германии в связи с отказом принимающей стороны выдавать визы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

В сообщении организации отмечается, что заявки на участие в соревнованиях были приняты оргкомитетом, спортсмены числятся в списке участников. В первенстве должны были участвовать Александр Яковлев, Анастасия Любич, Олег Дудко и Иван Кладов.

"Германия не открыла нам визы, к сожалению, на первенство Европы мы не поедем. Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Белоруссии среди молодежи до 23 лет", - приводит пресс-служба слова главного тренера сборной России Александра Зюзина.

Первенство Европы в германском Крефельде пройдет с 25 по 27 августа. Соревнования в Белоруссии состоятся с 24 по 26 августа.