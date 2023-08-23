Российская футболистка Абдуллина перешла из "Челси" в "Париж"

22-летняя спортсменка будет выступать за французскую команду на правах аренды

ТАСС, 23 августа. Французский футбольный клуб "Париж" взял в аренду у лондонского "Челси" россиянку Алсу Абдуллину, играющую на позиции полузащитника. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Контракт футболистки с "Челси" действует до июня 2024 года.

"Все в "Челси" желают Алсу успеха во время выступления за "Париж", - говорится в заявлении пресс-службы.

Новый клуб россиянки завершил прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Франции среди женщин. В следующем сезоне "Париж" станет участником женской Лиги чемпионов, команда начнет участие в турнире с отборочного раунда.

Абдуллиной 22 года, она выступала за "Челси" с декабря 2021 года. В составе клуба футболистка стала двукратной чемпионкой Англии, обладательницей кубка страны. Она провела за команду 20 матчей и отметилась тремя результативными передачами. Ранее Абдуллина выступала за "Чертаново" и "Локомотив", с которым стала чемпионкой России 2021 года. В составе сборной России Абдуллина провела 43 матча, в которых забила 5 мячей.