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Футбол во Франции

В "Париже" следили за футболисткой Абдуллиной со времен ее выступления за "Локомотив"

В составе московской команды россиянка стала чемпионкой России 2021 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Париж" рад переходу из английского "Челси" российской футболистки Алсу Абдуллиной, во французском клубе за спортсменкой следили еще с тех времен, когда она выступала за московский "Локомотив". Об этом ТАСС рассказал скаут-директор "Парижа" Антуан Феррейра.

23 августа пресс-служба лондонского "Челси" объявила о переходе Абдуллиной в "Париж" на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

"Да, конечно, мы очень рады, - сказал Феррейра. - Мы уже следили за ней, когда она играла за "Локомотив". Так что этой возможности пришлось ждать два долгих года. Мы искренне верим, что она может стать одним из лучших левых защитников в лиге и поможет нам быть более конкурентоспособными".

Абдуллиной 22 года, она выступала за "Челси" с декабря 2021 года. В составе клуба футболистка стала двукратной чемпионкой Англии, обладательницей кубка страны. Она провела за команду 20 матчей и отметилась тремя результативными передачами. Ранее Абдуллина выступала за "Чертаново" и "Локомотив", с которым стала чемпионкой России 2021 года. В составе сборной России Абдуллина провела 43 матча, в которых забила 5 мячей. 

Теги:
Футбол во Франции
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