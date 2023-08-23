В ПАОКе рассказали, что футболист Оздоев вылетит на матч с "Хартс" в случае получения визы

Российский полузащитник не смог вылететь с греческой командой на матч Лиги конференций в Шотландию из-за проблем с оформлением въездных документов

ТАСС, 23 августа. Российский полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК вылетит в Шотландию на матч отборочного этапа Лиги конференций против местной команды "Хартс", если получит британскую визу. Об этом в пресс-службе ПАОКа рассказали "Спорт-Экспрессу".

Ранее греческое издание Sport24 сообщило, что Оздоев испытывает трудности с получением разрешения на въезд в Великобританию. Для прохождения дополнительных процедур, связанных с получением визы, футболист вылетел в Белград.

"Да, Оздоеву действительно не выдали визу для игры в Шотландии. Сегодня ждем разрешения ситуации. Мы выслали документы в посольство в Белграде. Если все получится, Оздоев вылетит на матч с "Хартс" в экстренном порядке", - сказали в пресс-службе ПАОКа.

Матч между "Хартс" и ПАОКом состоится 24 августа в Эдинбурге и начнется в 21:45 мск. Ответная встреча пройдет 31 августа в Салониках. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги конференций. Жеребьевка стадии турнира пройдет в Монако 1 сентября.