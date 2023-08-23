IIHF пригрозил ЦСКА дисциплинарным делом, если Федотов нарушит условия отстранения

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сообщил, что планирует заявить Ивана Федотова на стартовую игру сезона КХЛ с "Ак Барсом"

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) готова применить к ЦСКА дисциплинарные санкции, если вратарь Иван Федотов примет участие в стартовом матче сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом" 1 сентября. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сообщил "Матч ТВ", что планирует заявить Федотова на игру с "Ак Барсом".

"Если он сыграет, IIHF начнет дисциплинарный процесс", - сказал Тардиф.

В связи с нарушением трансферного регламента IIHF Федотов решением федерации 14 августа был отстранен от участия в матчах национального чемпионата и международных турниров до 31 декабря, а ЦСКА было запрещено осуществлять международные трансферы до 10 августа 2024 года. В случае нарушения санкций, согласно регламенту, Федерация хоккея России подвергнется штрафу в размере от 5 тыс. до 150 тыс. швейцарских франков, ЦСКА будет запрещено осуществлять международные трансферы на срок от трех месяцев до двух лет, Федотов не сможет принимать участие в международных турнирах на срок от одного до трех лет.