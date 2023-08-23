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Летние олимпийские виды спорта

Российские фехтовальщики проведут первый сбор в новой "Академии единоборств" в Сирусе

Тренировочные мероприятия пройдут с 18 по 30 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Национальная команда России по фехтованию начнет сезон в середине сентября учебно-тренировочным сбором в новой "Академии единоборств" на федеральной территории Сириус. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

"В настоящий момент все российские фехтовальщики на отдыхе, - рассказал Мамедов. - А с 18 по 30 сентября 100 сильнейших представителей нашей команды проведут первый сбор в Сириусе, в "Академии единоборств". Это новая для нас локация, отзывы о ней самые наилучшие, так что ждем с нетерпением начала тренировок".

Спортивный комплекс "Академия единоборств" был введен в эксплуатацию 12 января 2023 года. 9 июня Академию единоборств посетил президент РФ Владимир Путин. Академия единоборств построена за 2,5 года и является самым крупным проектом программы "Газпром-детям". 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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