РУСАДА впервые в 2023 году проверило на допинг фигуристку Валиеву

Всего в июле РУСАДА проверило на допинг 12 фигуристов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле впервые в 2023 году проверило на допинг олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В 2022 году Валиева была протестирована РУСАДА трижды (в июле, ноябре и декабре), она продолжает входить в пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), который ведет постоянный допинг-контроль за российской фигуристкой.

Также Российское антидопинговое агентство проверило в июле еще 11 фигуристов. В этот список попали Софья Акатьева, Алексей Брюханов, Иван Букин, Арсений Федотов, Макар Игнатов, Майя Хромых, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Александр Самарин, Елизавета Шанаева и Александра Степанова.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она также является чемпионкой Европы 2022 года.

Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между РУСАДА, ISU, Всемирным антидопинговым агентством и Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года.