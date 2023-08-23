Чесноков считает, что теннисистке Андреевой будет непросто обыграть Стивенс

Россиянка встретится с американкой в матче второго круга на турнире в Кливленде

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Победительница US Open 2017 года американка Слоан Стивенс будет сложной соперницей для россиянки Мирры Андреевой по матчу второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде (штат Огайо, США). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я думаю, что Андреевой будет очень непросто победить Стивенс. Стивенс - это очень хороший игрок, она может доставить проблем любому из соперников. При этом я не считаю, что у Андреевой нет шансов, она хорошо двигается по корту, грамотно играет по месту. Шансы 50 на 50, но, может быть, у Стивенс будет небольшое преимущество", - сказал Чесноков.

Также во втором круге турнира в Кливленде Вероника Кудерметовой сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, а Екатерина Александрова - с белоруской Александрой Сосонович. "Мне кажется, в матче Кудерметовой все будет зависеть от нее, ее соперница это все же больше игрок грунтовых кортов. У Александровой будет очень непростая игра, пока ей не удается показать свой уровень на "харде", - отметил собеседник агентства.

Игры второго круга пройдут в среду.

Турнир в Кливленде относится к категории WTA 250, общий фонд соревнований составляет $271,4 тыс. Действующей победительницей является россиянка Людмила Самсонова, в финале 2022 года она победила Соснович (6:1, 6:3).