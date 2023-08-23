РУСАДА в июле проверяло на допинг футболистов ЦСКА и "Зенита"

Проверены были Игорь Дивеев, Никита Ермаков, Дмитрий Чистяков и Андрей Мостовой

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле проверило на допинг четырех футболистов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Во второй месяц лета Российским антидопинговым агентством были протестированы по два игрока ЦСКА и санкт-петербургского "Зенита". В список проверенных вошли Игорь Дивеев и Никита Ермаков (оба - ЦСКА), а также Дмитрий Чистяков и Андрей Мостовой (оба - "Зенит").

Эти команды играли друг с другом 15 июля в Суперкубке России. Победу в серии послематчевых пенальти одержал "Зенит" - 0:0 (5:4).

В июне РУСАДА проверило на допинг 4 игроков РПЛ, в мае - 15, в апреле - 4, в марте - 8, в январе и феврале - ни одного.

В 2022 году РУСАДА проверило на допинг 88 игроков чемпионата России.