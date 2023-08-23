23 августа, 12:23
КХЛ

Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Попов вошел в тренерский штаб ЦСКА

Президент клуба Игорь Есмантович считает, что Александр Попов будет отвечать за игру армейцев в атаке

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира по хоккею Александр Попов вошел в тренерский штаб московского ЦСКА. Об этом журналистам рассказал президент клуба Игорь Есмантович.

Попов завершил карьеру в 2022 году, выиграв плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его первым турниром в качестве тренера будет Кубок мэра Москвы, который пройдет с 24 по 27 августа.

"Он прошел сборы в Минске, показал себя с лучшей стороны. Как и все тренеры, он работает на результат, думаю, что он будет отвечать за игру в атаке", - сказал Есмантович.

Попов по итогам сезона-2021/22 был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. 

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КХЛ
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