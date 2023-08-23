Есмантович заявил, что вратарь Федотов будет играть в клубе КХЛ ЦСКА с 1 сентября

В среду глава Международной федерации хоккея сообщил ТАСС о готовности применить к армейцам санкции, если спортсмен будет принимать участие в матчах нового сезона КХЛ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА юридически правильно поступил в ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова, голкипер будет выступать за армейцев с 1 сентября. Об этом журналистам заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

"Как я говорил, Федотов будет играть с 1 сентября в ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали все юридически правильно, - сказал Есмантович. - Контракт Федотова с ЦСКА прошел заявку в Федерации хоккея России, она одобрена в КХЛ. Так отреагировала международная федерация. Говорить о каких-то нюансах неэтично и некорректно - этим занимаются юристы".

23 августа глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил ТАСС, что организация готова применить к ЦСКА дисциплинарные санкции, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против казанского "Ак Барса".

14 августа IIHF признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов дисквалифицирован с 1 сентября до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. 18 августа Федерации хоккея России (ФХР) сообщила ТАСС, что направила на рассмотрение в дисциплинарный комитет IIHF апелляцию от ЦСКА, Тардиф подтвердил ее получение.

8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в ФХР сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.

Федотову 26 лет, он перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора", в составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22. Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.