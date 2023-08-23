Кубинский студент Эскалона отметил гостеприимство на фестивале университетского спорта

23 августа кубинец занял четвертое место на турнире по прыжкам с 3-метрового трамплина, ранее он завоевал бронзу в прыжках с метрового трамплина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Организация и гостеприимство на Международном фестивале университетского спорта находятся на самом высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер соревнований по прыжкам в воду кубинец Кастаньеда Эскалона.

23 августа кубинец занял четвертое место на турнире по прыжкам с 3-метрового трамплина. Ранее он завоевал бронзу в прыжках с метрового трамплина.

"Конечно, занять четвертое место обидно, но тут очень сильные соперники. Я приехал в Екатеринбург в третий раз, мне очень нравится ваш дворец водных видов спорта. Что касается атмосферы и организации, не только в бассейне, но и за его пределами, все на высшем уровне, здесь очень гостеприимные люди", - сказал Эскалона.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.