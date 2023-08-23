Карлсен и Прагнанандха сыграли вничью во второй партии финала Кубка мира по шахматам

Соперники выявят победителя на тай-брейке

ТАСС, 23 августа. Первый номер рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с индийским гроссмейстером Рамешбабой Прагнанандхой во второй партии финального матча Кубка мира. Соревнования проходят в Баку.

После двух партий счет равный - 1:1. Соперники выявят победителя в четверг на тай-брейке с укороченным контролем времени.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претендентов, который состоится в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс. Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступали на турнире в нейтральном статусе. Женский турнир завершился 20 августа, его победителем стала россиянка Александра Горячкина.