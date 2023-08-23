В УЕФА прокомментировали невыдачу визы российскому футболисту ПАОКа Оздоеву

В организации отметили, что данный вопрос находится в зоне ответственности клуба

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ответственность за визы и другие требования для поездки на матчи лежит на греческом футбольном клубе ПАОК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

24 августа ПАОК в гостях сыграет с шотландским клубом "Хартс" в матче квалификационного раунда Лиги конференций. В среду в пресс-службе ПАОКа сообщили "Спорт-экспрессу", что российскому полузащитнику команда Магомеду Оздоеву не выдали визу для поездки в Шотландию.

"Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с соответствующими органами лежит на команде", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Матч между "Хартсом" и ПАОКом состоится 24 августа в Эдинбурге и начнется в 21:45 мск. Ответная встреча пройдет 31 августа в Салониках. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги конференций. Жеребьевка стадии турнира пройдет в Монако 1 сентября.