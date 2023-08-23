Российские юниоры смогут принять участие в первом клубном турнире Global Skating Academy

Global Skating Academy была создана в марте нынешнего года, идея организации принадлежит Александру Лакернику

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Фигуристы-юниоры из России смогут принять участие в первом клубном турнире проекта Global Skating Academy, который пройдет в Ташкенте с 27 по 29 октября. Об этом ТАСС в среду сообщил почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.

Global Skating Academy была создана в марте нынешнего года. Идея организации, которой уже удалось провести несколько международных учебно-тренировочных сборов, принадлежит Лакернику.

"Запрета со стороны Международного союза конькобежцев на межклубные соревнования нет, поскольку спортсмен в этом случае представляет свой клуб, а не страну. Поэтому да, российские фигуристы смогут принять участие в наших соревнованиях, достаточно оформить заявку на сайте, - рассказал Лакерник. - Пока возрастная категория участников наших соревнований - юниоры и более младшие возраста, но в планах и организация взрослых стартов".

Как сообщили ТАСС в оргкомитете Global Skating Academy, соревнования пройдут в одиночном катании согласно правилам международной федерации.