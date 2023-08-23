Футбольному клубу "Шахтер" из ДНР поставят задачу выйти в РПЛ

врио главы региона Денис Пушилин отметил, что "нужно возвращать былую славу нашему спорту"

МАРИУПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут активную работу по поддержке футбольного клуба "Шахтер", ему поставят задачу-минимум выйти Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более, что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами. Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы. Будем возрождать, наконец-то, долгожданно, на самом деле, работа уже ведется, и она переходит в самую активную фазу - я про клуб "Шахтер". И ставить перед ним задачу-минимум выйти в РПЛ", - сказал он.

В прошлом самой известной и титулованной донецкой командой был "Шахтер", но сейчас он не имеет связи с Донбассом. "Шахтер", имеющий статус одного из грандов восточноевропейского футбола, базировался в Донецке до начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году. Украинский "Шахтер" в мае 2014 года переехал в Харьков, после начала специальной военной операции - во Львов, еврокубковые матчи проводил в Польше.

Позднее в ДНР был создан новый клуб "Шахтер". 16 июня Пушилин сообщил, что клуб будет играть на "Донбасс-Арене", которая была повреждена после начала вооруженного конфликта в 2014 году.