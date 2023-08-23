Российские самбисты завоевали 15 золотых медалей на Кубке мира

На счету российских спортсменов также 10 серебряных и 7 бронзовых наград

ТАСС, 23 августа. Российские самбисты стали победителями общего зачета Кубка мира, завоевав 32 награды. Соревнования прошли в Киргизии.

Россияне завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград. Второе место заняла команда Казахстана с 5 золотыми и 11 бронзовыми медалями. Третьей стала сборная Узбекистана (3 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей).

Во второй день соревнований золотые медали завоевали Татьяна Федорова (весовая категория - до 50 кг), Ангелина Коробкина (до 54 кг), Алена Алехина (до 59 кг), Екатерина Дорошенко (до 65 кг), Таисия Киреева (до 72 кг), Елена Алленова (до 80 кг), Федор Дурыманов (до 64 кг), Ренас Зайнутдинов (до 71 кг), Абдулхалим Джаватханов (до 98 кг).

Кубок мира по спортивному и боевому самбо прошел с 22 по 23 августа. Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.