В ПАОКе считают, что Оздоев не сыграет в матче Лиги конференций из-за отсутствия визы

Ранее греческое издание Sport24 сообщило, что Оздоев испытывает трудности с получением разрешения на въезд в Великобританию

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК Магомед Оздоев все еще не получил визу, поэтому его участие в матче отборочного этапа Лиги конференций против шотландской команды "Хартс" считается невозможным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАОКа.

Ранее греческое издание Sport24 сообщило, что Оздоев испытывает трудности с получением разрешения на въезд в Великобританию. Для прохождения дополнительных процедур, связанных с получением визы, футболист вылетел в Белград.

"Это правда, что Магомед еще не получил визу. Поэтому его участие в завтрашней игре кажется невозможным", - сообщили в пресс-службе ПАОКа.

Матч между "Хартс" и ПАОКом состоится 24 августа в Эдинбурге и начнется в 21:45 мск. Ответная встреча пройдет 31 августа в Салониках. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в Монако 1 сентября.