Федерация тяжелой атлетики России предложила IWF свой вариант декларации для спортсменов

Как рассказал ТАСС президент ФТАР Максим Агапитов, декларацию должны подписать все тяжелоатлеты, а не только представители одной страны

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) предложила Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) альтернативный вариант декларации, которую российские спортсмены будут готовы подписать вместе с остальными атлетами перед участием в международных стартах. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

"Мы предложили декларацию, которую должны подписать все тяжелоатлеты мира, а не только спортсмены из одной страны, - сказал Агапитов. - Наши ребята готовы это сделать, предлагаем всем остальным присоединиться к ним".

Предложенный IWF вариант декларации, которую должны подписать перед получением нейтрального статуса российские и белорусские штангисты, ФТАР считает неприемлемым для своих спортсменов. Не подписав в срок декларацию IWF, российские спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира и отобраться на Олимпиаду в Париже.

В варианте декларации ФТАР всем спортсменам предлагается заявить об отвержении всех форм насилия и несправедливости, признать неприкосновенность человеческой жизни. Атлеты должны подтвердить уважение прав человека, стремление создать безопасную и инклюзивную среду для всех участников, гарантируя, что каждый человек чувствует себя ценным и уважаемым, без каких-либо различий, таких как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественный, родовой или иной статус.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, юрисдикционного или международного статуса страны или территории, где проживает физическое лицо. Подчеркивается, что спортсмены должны подтвердить свою твердую приверженность соблюдению основополагающих принципов, закрепленных в Олимпийской хартии, а также во всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций, руководствуясь принципами олимпизма, мира, справедливости, уважения и равенства.