Гирев: фестиваль университетского спорта помогает ознакомиться с русской культурой

По словам пловца, мероприятия в деревне фестиваля очень интересные

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Мероприятия в деревне Международного фестиваля университетского спорта помогают иностранным гостям ознакомиться с русской историей и культурой. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в Токио Иван Гирев.

23 августа Гирев на фестивале занял первое место в заплыве на 200 м вольным стилем и пятое место в составе Московской государственной академии физической культуры в эстафете 4х100 комплексным стилем.

"Я доволен своим выступлением, учитывая, что сейчас идет предсезонная подготовка. Вне соревнований я по большей части ем и сплю, но я вижу, что в деревне проходят мероприятия. Они больше заточены под иностранцев, дают им познакомиться с нашей культурой и историей. На самом деле очень интересно, всем участникам рекомендую сходить, как только появится время", - сказал Гирев.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.