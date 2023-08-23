Дэйли считает, что IIHF согласится с любым решением МОК по участию россиян в Олимпиаде

По мнению заместителя комиссара НХЛ, Международный олимпийский комитет будет стараться допустить российских спортсменов до турнира

ТАСС, 23 августа. Международная федерация хоккея (IIHF) примет любое решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию россиян в Олимпийских играх 2026 года. Такое мнение высказал заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

"МОК сделал публичные заявления, которые мне указывают на то, что они будут стараться допустить российских спортсменов. IIHF устроена так, что она потенциально может не принять позицию МОК, поскольку именно IIHF является организатором олимпийского турнира. Но я думаю, что вероятнее всего IIHF примет любую позицию МОК", - сказал Дэйли.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению Международной федерации хоккея после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.

24 августа 2022 года пресс-служба НХЛ сообщила, что руководство лиги и профсоюз игроков лиги добились прогресса в переговорах по проведению Кубка мира в 2024 году. Позднее пресс-служба лиги сообщила, что турнир не состоится в 2024 году и, возможно, будет организован в 2025 году. 11 ноября Дэйли рассказал ТАСС, что в НХЛ надеются на участие российских игроков в Кубке мира.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 февраля по 22 февраля 2026 года.