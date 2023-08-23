"Реал Сосьедад" внес Захаряна в заявку на чемпионат Испании по футболу

25 августа "Реал Сосьедад" проведет матч чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса"

ТАСС, 23 августа. Футбольный клуб "Реал "Сосьедад" внес российского полузащитника Арсена Захаряна в заявку на чемпионат Испании. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

21 августа в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили, что для дебюта Захаряна в матче с "Лас-Пальмасом" "все готово", но решение будет принимать тренер. Встреча пройдет 25 августа и начнется в 20:30 мск.

19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо", испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29. Захаряну 20 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.