Бородин выиграл золото в заплыве на 200 м комплексом на фестивале университетского спорта

Илья Бородин, представляющий Смоленский государственный университет спорта, преодолел дистанцию за 1 минуту 59,61 секунды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Чемпион Европы 2021 года Илья Бородин выиграл золотую медаль Международного фестиваля университетского спорта в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Бородин, представляющий Смоленский государственный университет спорта, преодолел дистанцию за 1 минуту 59,61 секунды. Второе место занял Алексей Сударев (Уральский государственный горный университет), третьим стал бразилец Энцо Брандао Ибанес (Университет Нассау). В заплыве на 100 метров на спине победу одержал Максим Фофанов (НГУ им. П. Ф. Лесгафта), на 200 метров вольным стилем - Иван Гирев, на 100 метров брассом - Данил Семьянинов (оба - Московская государственная академия физической культуры). У женщин в заплыве на 200 метров баттерфляем победила Мария Васильева (Нижегородский государственный университета имени Н. И. Лобачевского), Яна Шакирова (НГУ им. П. Ф. Лесгафта) выиграла заплыв на 50 метров брассом, Дарья Устинова (Уральский федеральный университет) - на 100 метров на спине, Валерия Саламатина (Уральский государственный горный университет) - на 800 метров вольным стилем. В смешанной комбинированной эстафете 4x100 метров победу одержали пловцы из НГУ им. П. Ф. Лесгафта.

В турнире по мини-футболу у женщин победу одержала команда Московского политехнического университета, со счетом 2:1 в дополнительное время переигравшая представителей Уральского государственного лесотехнического университета. У мужчин турнир по мини-футболу выиграла команда Факультета физической культуры Университета Маурисио де Нассау (Бразилия), обыгравшая со счетом 6:2 команду Тегеранского университета (Иран). В командном турнире по бадминтону сильнейшими стали представители Пекинского спортивного университета.

В прыжках в воду с трехметрового трамплина у мужчин победу одержал Никита Шлейхер, завоевавший на турнире третье золото. У женщин сильнейшей стала китаянка Мяо Юйлинь из Спортивного университета Чэнду. Представители НГУ им. П. Ф. Лесгафта выиграли мужской командный турнир по дзюдо. У женщин сильнейшими стали представительницы Кубинского Университета физической культуры и спортивных наук.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.