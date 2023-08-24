Кубок мэра по хоккею, приуроченный к 100-летию московского спорта, стартует в четверг

На турнире выступят ЦСКА, "Динамо", "Спартак", "Витязь", "Амур" и "Куньлунь Ред Стар"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Шестнадцатый Кубок мэра Москвы по хоккею стартует 24 августа. Как и в последние два года, в нем примут участие три столичные команды - ЦСКА, "Динамо" и "Спартак", а также подмосковный "Витязь", хабаровский "Амур" и китайский "Куньлунь Ред Стар", базирующийся в Мытищах.

По традиции турнир, приуроченный в этом году к 100-летию столичного спорта, пройдет на арене "Мегаспорт". В группе А выступят ЦСКА, "Динамо" и "Амур", в группе B - "Спартак", "Витязь" и "Куньлунь Ред Стар". Команды, занявшие первые места в группах, сыграют в финале. Команды, ставшие вторыми в группах, разыграют третье место. Занявшие третье места в группах встретятся в игре за пятое место. Откроет турнир матч "Витязя" со "Спартаком" (14:30 мск), в 19:00 начнется дерби между ЦСКА и "Динамо", перед игрой пройдет церемония открытия турнира. 25 августа пройдут матчи ЦСКА - "Амур" (15:00) и "Спартак" - "Куньлунь Ред Стар" (19:00), 26 августа - "Витязь" сыграет с "Куньлунь Ред Стар" (15:00), "Динамо" - с "Амуром" (19:00). 27 августа состоятся матчи за пятое (11:00) и третье (15:00) места, финал начнется в 19:00.

По словам организаторов, на игре ЦСКА и "Динамо" ожидается аншлаг. Как рассказал на пресс-конференции президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира и призер Олимпийских игр Андрей Николишин, организаторы проделали огромную работу для того, чтобы на предстоящие соревнования приходили семьями, ожидается немало развлекательных мероприятий.

"Задачи выиграть кровь из носу турнир нет, - отметил на пресс-конференции президент ЦСКА Игорь Есмантович. - Главное - показать искрометный хоккей и закончить его без травм. Все игроки понимают, что есть определенный уровень борьбы на турнирах, может быть высокий накал, но профессионалы в такой ситуации должны понимать меру".

Участники Кубка мэра активно провели летнюю трансферную кампанию. Состав "Динамо" пополнил, в частности, олимпийский чемпион Никита Гусев, в "Спартак" пришел один из лучших снайперов магнитогорского "Металлурга" прошлого сезона Николай Голдобин. Представит обновленный состав и "Амур". Состав финалиста прошлогоднего турнира "Куньлунь Ред Стар" не претерпел больших изменений.

Многие ожидают появления в воротах ЦСКА Ивана Федотова. Отслуживший в армии хоккеист подписал в начале июля контракт с армейцами, однако Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила его от участия в национальном чемпионате и международных соревнованиях. IIHF признала правомерным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия", действие которого было перенесено на сезон-2023/24. Голкипер уже успел сыграть за ЦСКА в товарищеском матче с минским "Динамо" (3:2). Руководство российского клуба заявило, что серебряный призер Олимпийских игр примет участие и в матче открытия сезона КХЛ с "Ак Барсом".

История турнира

Впервые Кубок мэра прошел в 2008 году, турнир был учрежден по распоряжению столичного правительства. Его первым победителем стало "Динамо". Только ЦСКА и "Динамо" побеждали два раза подряд, бело-голубые - в 2018 и 2019 годах, армейцы - в 2010 и 2011 годах. Дважды, в 2009 и 2015 годах, соревнование выигрывал "Спартак", в 2020 году победителем стал "Витязь", "Куньлунь Ред Стар" дважды играл в финале (2021, 2022). Действующим победителем турнира является обладатель Кубка Гагарина последних двух лет ЦСКА. Армейцы находятся на втором месте по количеству побед в Кубке мэра (5), уступая только "Динамо" (7 побед).

Первоначально в Кубке мэра участвовали только столичные клубы: три года подряд (2008-2010) со "Спартаком", ЦСКА и "Динамо" выступали "Крылья Советов". С 2011 года в турнире выступает "Витязь", дважды участие принимал еще один клуб из Московской области - финалист Кубка Гагарина 2011 года мытищинский "Атлант", в 2015 году он был расформирован. С 2021 года в Кубке мэра выступает "Амур", который традиционно готовится к сезону в столичном регионе и начинает там чемпионат, а также "Куньлунь Ред Стар", переехавший в Мытищи.

"Мегаспорт" является основной площадкой для проведения Кубка мэра. Один раз соревнования проводились на Малой спортивной арене "Лужников", в 2015 году матчи проходили во дворце в Парке легенд, который тогда готовили к чемпионату мира 2016 года. Там же турнир проводился в 2018 и 2020 годах, когда дворец уже назывался "ЦСКА-Арена".