"Интер Майами" вышел в финал Кубка США, Месси впервые не забил в составе новой команды

"Интер Майами" победил по пенальти "Цинциннати"

ТАСС, 24 августа. Футбольный клуб "Интер Майами" победил "Цинциннати" в полуфинальном матче Кубка США. Встреча прошла в Цинциннати (США, штат Огайо).

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3, серия пенальти - 5:4 в пользу "Интер Майами". Второй гол "Интер Майами" забил на седьмой добавленной минуте ко второму тайму, голевой передачей в том эпизоде отметился аргентинский нападающий Лионель Месси. Форвард впервые не смог забить в составе американского клуба, до этого он отличился 10 забитыми мячами в 7 играх.

В финале Кубка США "Интер Майами" сыграет против "Хьюстон Динамо", который в полуфинале одолел "Реал Солт-Лейк" (3:1, доп. вр.). Решающая встреча турнира пройдет 27 сентября в Хьюстоне (США, штат Техас).

20 августа "Интер Майами" завоевал первый трофей, выиграв Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. В финале команда победила "Нэшвилл" (1:1; 10:9, по пенальти). "Интер Майами" впервые сыграл в финале турнира, клуб существует с 2018 года.