Аделия Петросян чаще других фигуристов проверялась РУСАДА на допинг в 2023 году

Спортсменку четыре раза проверили на допинг

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Победительница финала Кубка России сезона-2022/23 Аделия Петросян является самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристом с начала 2023 года. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, спортсменка четырежды за последние семь месяцев проверялась на допинг.

Петросян после аннулирования результатов Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года переместилась с четвертого места на третье и стала бронзовым призером соревнований. Спортсменке 5 июня исполнилось 16 лет.

По три раза в 2023 году были проверены РУСАДА на допинг Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Макар Игнатов и Александр Самарин. Всего Российское антидопинговое агентство за первые cемь месяцев года протестировало 57 фигуристов.

Самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году стали олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк (6 раз) и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова (5).