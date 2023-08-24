Жирков и Смертин сыграют за сборную мира в матче легенд против "Спартака"

Предварительно игра состоится 9 сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) предложил Андрею Аршавину, Юрию Жиркову и Алексею Смертину сыграть за сборную мира в матче легенд против московского "Спартака", последние двое дали согласие. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента мероприятий РФС Кирилл Терешин.

8 августа сын Ильи Цымбаларя Олег сообщил ТАСС, что в честь его отца состоится матч легенд "Спартака" и сборной мира. 9 августа Терешин сообщил ТАСС, что РФС пригласил на матч памяти шестикратного чемпиона России в составе "Спартака" Ильи Цымбаларя Станислава Черчесова и Валерия Карпина, которые внесли вклад в историю российского футбола и красно-белых.

"Ведем переговоры с телеканалами, хотим выбрать максимально удобный для болельщиков эфирный слот на 9 сентября, - сказал Терешин. - Думаю, на днях у нас будет решение, после чего мы откроем билетную программу. Матч официально включен в календарный план Департамента спорта города Москвы, мы провели совещание с футбольным клубом "Спартак", нашли понимание и поддержку со стороны коллег, начинаем заказывать билеты футболистам сборной мира, которые полетят из разных стран. Организация матча находится в высокой стадии подготовки".

"Что касается приглашения Андрея Аршавина, Юрия Жиркова и Алексея Смертина, то действительно такие мысли есть, считаем, что в этом есть определенный символизм. Они заслуженные люди, имеют опыт выступления в составах ведущих клубов мира и однозначно являются примером для гордости в истории российского футбола. С двумя из них уже поговорили, получили согласие от Алексея Смертина и Юрия Жиркова", - добавил Терешин.

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. В составе "Спартака" он стал шестикратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка России.