Тренер ПАОКа назвал огромной несправедливостью отсутствие Оздоева на игре из-за визы

Россиянин пропустит матч отборочного этапа Лиги конференций против шотландской команды "Хартс"

ТАСС, 24 августа. Отсутствие российского полузащитника Магомеда Оздоева в составе греческого футбольного клуба ПАОК на матче отборочного этапа Лиги конференций против шотландской команды "Хартс" является огромной несправедливостью. Такое мнение высказал главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

23 августа в пресс-службе ПАОКа сообщили ТАСС, что Оздоев еще не получил визу, поэтому его участие в игре с "Хартсом" кажется невозможным.

"Лично я чувствую себя очень плохо, - сказал Луческу. - Это огромная несправедливость - лишиться такого игрока по причине отсутствия у него визы. Я не понимаю, почему люди принимают такие решения, но мне бы не хотелось особо говорить на эту тему. Я предпочитаю сосредоточиться на игре. В последнее время у нас было много непростых матчей, так что мы должны справиться с еще одной задачей".

Матч между "Хартсом" и ПАОКом состоится 24 августа в Эдинбурге и начнется в 21:45 мск. Ответная встреча пройдет 31 августа в Салониках. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в Монако 1 сентября.