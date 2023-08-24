Футболист ПАОКа Оздоев не сыграет в матче Лиги конференций из-за отсутствия визы

Встреча пройдет 24 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Магомед Оздоев не получил визу и не сыграет за греческий футбольный клуб ПАОК в матче квалификации Лиги конференций против шотландской команды "Хартс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАОКа.

"Магомед не получил визу. Он не будет доступен на сегодняшний матч", - сообщили в пресс-службе ПАОКа.

Матч между "Хартс" и ПАОКом состоится 24 августа в Эдинбурге и начнется в 21:45 мск. Ответная встреча пройдет 31 августа в Салониках. Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в Монако 1 сентября.