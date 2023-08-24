В Ассамблее народов Евразии предложили создать Евразийский олимпийский комитет

По мнению Андрея Бельянинова, это позволит выстроить более тесное сотрудничество между государствами в спортивной сфере

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Создание Евразийского олимпийского комитета позволит выстроить более тесное сотрудничество между государствами в спортивной сфере. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

"Создание Евразийского олимпийского комитета, объединяющего в том числе национальные виды спорта народов Евразии, позволит выстроить более тесное сотрудничество между государствами в спортивной сфере и создаст площадки для развития разных направлений спорта в новом формате, - сказал Бельянинов. - Это в большей степени будет способствовать интересам спорта, чем бизнеса и политики. Люди выбирают спорт и здоровье".

С 24 по 27 августа в Уфе проходят первые Международные игры национальных и неолимпийских видов спорта "Навстречу Евразиаде". Перед этим состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Евразиада - путь к спортивному сотрудничеству народов Евразии в эпоху глобальных перемен".