Александр Головин и Алексей Миранчук вошли в расширенный состав сборной России

В список на товарищеские матчи в сентябре включены 36 игроков

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу включил 36 игроков в расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: вратари Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Илья Помазун ("Урал"), Михаил Кержаков ("Зенит") и Антон Шунин ("Динамо"); защитник Вячеслав Караваев ("Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все - "Спартак"), Сергей Волков ("Краснодар"), Виктор Александров ("Пари Нижний Новгород"), Артем Макарчук ("Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо"); полузащитники Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все - "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба - "Краснодар"), Даниил Фомин ("Динамо"), Антон Зиньковский ("Спартак"), Максим Мухин, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба - "Урал"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Александр Головин ("Монако"); нападающие Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Иван Сергеев ("Зенит"), Федор Чалов (ЦСКА).

В список не вошел Арсен Захарян, перешедший 19 августа из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад". Первые матчи за сборную могут провести Волков, Александров, Черников, Кривцов, Юшин и Егорычев. Головин в последний раз выступал за сборную России 14 ноября 2021 года в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Хорватии (0:1). В 2023 году он был вызван в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака, но не приехал на сбор из-за травмы. Алексей Миранчук последний матч за сборную России провел 11 ноября 2021 года в отборочном цикле ЧМ-2022 в гостях против команды Кипра (6:0). В 2023 году он также был вызван в сборную, но пропустил матчи с командами Ирана и Ирака из-за травмы.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 20 августа глава организации Александр Дюков сообщил, что Российский футбольный союз объявит информацию о следующих матчах национальной сборной в течение двух недель.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).