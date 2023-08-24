Семин считает, что футболисту "Аталанты" Миранчуку пойдет на пользу игра за сборную России

Полузащитник итальянской "Аталанты" вошел в расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Игра за сборную России по футболу пойдет на пользу полузащитнику итальянской "Аталанты" Алексею Миранчуку. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, который работал в клубе с Миранчуком.

24 августа был опубликован расширенный состав команды России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. В него вошел Алексей Миранчук.

"Я думаю, что Алексей готов, он является очень квалифицированным игроком, - сказал Семин. - Думаю, что ему не помешает то, что у него мало игровой практики, он в хорошей форме, сборы проходил. Правильное решение. Я думаю, что здесь все в комплексе: Алексею на пользу пойдет, и он пользу принесет".

Миранчуку 27 лет, он выступает за "Аталанту" с 2021 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в "Торино", он сыграл в 31 матче, в которых забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. Миранчук также вызывался на сбор национальной команды в марте, но пропустил его из-за повреждения.