Иранскую участницу фестиваля спорта не выпустили на татами из-за отказа снять хиджаб

В правилах Международной федерации дзюдо есть запрет на борьбу в хиджабах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Дзюдоистке из Ирана Сабзкар Марзие, выступающей в весовой категории свыше 78 кг, не разрешили выйти на татами из-за отказа снять хиджаб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.

"Иранская дзюдоистка не была допущена до схватки по причине того, что отказалась снять хиджаб перед выходом на татами, - сказала представитель пресс-службы. - В правилах Международной федерации дзюдо есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно".

В весовой категории свыше 78 кг было заявлены четыре участницы. Марзиех, несмотря на то, что не провела на турнире ни одной схватки, стала обладательницей бронзовой награды. Золото фестиваля досталось россиянке Элис Старцевой, серебро - ее соотечественнице Ольге Михеевой, еще одна бронза - кубинке Элизарде Суарес Наомис.