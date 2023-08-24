Тихонов считает главным соответствие игроков уровню сборной, а не клубную принадлежность

В четверг был опубликован расширенный состав команды России на сентябрьский сбор, в него вошли шесть футболистов московского "Спартака"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Принадлежность к клубу не является главным в вопросе вызова игроков в сборную России по футболу, важно соответствие уровню национальной команды. Такое мнение ТАСС высказал восьмикратный чемпион России в составе московского "Спартака" и бывший игрок национальной сборной Андрей Тихонов.

24 августа был опубликован расширенный состав команды России на сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. В него вошли шесть футболистов "Спартака": защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Александр Соболев.

"Давайте не будем говорить о том, заслуженно или не заслуженно попали в расширенный состав шесть футболистов "Спартака", - сказал Тихонов. - Это расширенный список, это дело тренера, так решил, вызвали - хорошо. Вызвать можно кого хочешь, самое главное, чтобы футболисты хорошо играли. Может ли положительно сказаться на игроках попадание в расширенный состав? Игра за сборную - это честь, каждый должен понимать, что это так".

"Я понимаю, что мы не играем официальные матчи, но в сборную тебя вызывают, в национальную команду, я думаю, что каждый человек должен это понимать, за кого он играет и как должен играть. Радует ли такое количество футболистов "Спартака"? Без разницы, из какой команды вызывают, главное, чтобы футболисты соответствовали уровню игры сборной. Не просто так приезжали, а чтобы они соответствовали уровню", - добавил собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 20 августа глава РФС Александр Дюков сообщил, что организация объявит информацию о следующих матчах национальной сборной в течение двух недель.