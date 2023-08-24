Карпин объяснил невключение Захаряна в расширенный состав сборной России по футболу

Тренерский штаб национальной команды решил оставить игрока в "Реал Сосьедад", чтобы он как можно быстрее адаптировался в новой команде

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России не включил полузащитника испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в расширенный состав национальной команды, чтобы игрок как можно быстрее адаптировался в новом коллективе. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи, в который вошли 36 футболистов. Среди них отсутствует Захарян, перешедший в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа.

"Начну с Далера Кузяева (полузащитник французского "Гавра" - прим. ТАСС) - он не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с командой Ирака получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч, - сказал Карпин. - Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новой команде".

Главный тренер сборной России сообщил, когда будет назван окончательный состав национальной команды. "Планируем назвать после ближайших матчей в кубке страны, то есть через неделю. А вот сколько игроков останется в финальном списке, ответить сейчас сложно - все зависит от деталей", - сказал Карпин.

"Я неоднократно уже отвечал, что вопросами подбора соперников занимается руководство РФС, а не тренерский штаб сборной. Как только появится ясность, пресс-служба Российского футбольного союза всем все сообщит", - добавил он.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 20 августа глава организации Александр Дюков сообщил, что Российский футбольный союз объявит информацию о следующих матчах национальной сборной в течение двух недель.