Легкоатлетка Любушкина является самым проверяемым РУСАДА спортсменом в 2023 году

Спортсменку проверили на допинг 10 раз

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Специализирующаяся в спортивной ходьбе Кристина Любушкина является самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом в 2023 году. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, легкоатлетка за последние семь месяцев 10 раз проверялась на допинг.

В начале августа на чемпионате России в Челябинске Любушкина финишировала четвертой на дистанции 10 000 метров. В феврале спортсменка стала серебряным призером командного чемпионата страны в ходьбе на 35 км.

По семь раз проверялись на допинг в 2023 году бегуны Максим Фролов и Анна Тропина, а также специализирующийся в спортивной ходьбе Кирилл Фролов.

В 2022 году РУСАДА чаще всего тестировало триатлонистку Анну Гореву (11 раз), в 2021-м - биатлонистку Ларису Куклину и легкоатлета Андрея Леймана (по девять раз).