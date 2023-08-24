24 августа, 11:44
Кубок мира по шахматам

Магнус Карлсен впервые стал победителем Кубка мира по шахматам

AP Photo/ Kamran Jebreili
Магнус Карлсен
© AP Photo/ Kamran Jebreili

В финале норвежец на тай-брейке обыграл Рамешбабу Прагнанандху из Индии

ТАСС, 24 августа. Норвежский шахматист Магнус Карлсен на тай-брейке победил Рамешбабу Прагнанандху из Индии и стал победителем Кубка мира.

Две партии в классические шахматы, которые прошли во вторник и среду, завершились вничью. В первой партии тай-брейка норвежец победил соперника черными фигурами, во второй шахматисты вновь не смогли выявить сильнейшего.

Карлсен впервые выиграл Кубок мира. Норвежец является лидером рейтинга Международной шахматной федерации, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза.

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Теги:
Карлсен, МагнусКубок мира по шахматам
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