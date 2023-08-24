Малышев: стратегия "Спартака" - оставаться одним из базовых клубов сборной по футболу

В расширенных состав национальной команды России на сентябрьский сбор вошли шестеро представителей красно-белых

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Стратегией московского "Спартака" является продолжение развития игроков для сборной России, поэтому в футбольном клубе рады включению шестерых спортсменов команды в расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

24 августа был опубликован расширенный состав команды России на сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. В него вошли шесть футболистов "Спартака": защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Александр Соболев.

"Конечно, мы рады, - сказал Малышев. - Это наша осознанная стратегия - продолжать развивать в составе российских игроков и оставаться одним из базовых клубов сборной".

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 20 августа глава РФС Александр Дюков сообщил, что организация объявит информацию о следующих матчах национальной сборной в течение двух недель.