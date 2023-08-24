ФИФА расследует инцидент с поцелуем Рубиалеса и футболистки сборной Испании Эрмосо

Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал капитана национальной команды во время церемонии награждения на чемпионате мира

ТАСС, 24 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего капитана сборной Испании Хенивер Эрмосо на церемонии награждения после победы на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы.

"Дисциплинарный комитет ФИФА предоставит дополнительную информацию о дисциплинарных разбирательствах только после того, как вынесет окончательное решение по этому вопросу, - говорится в заявлении. - ФИФА подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любые действия, противоречащие этому".

Ранее действие Рубиалеса вызвало критику со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Эрмосо назвала инцидент проявлением дружбы и призвала не зацикливаться на нем. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла.