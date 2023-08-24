В "Урале" назвали заслуженным включение троих футболистов клуба в состав сборной России

В расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор вошли вратарь Илья Помазун, а также полузащитники Андрей Егорычев и Александр Юшин, представляющие екатеринбургский клуб

ТАСС, 24 августа. Трое футболистов екатеринбургского "Урала" заслуженно попали в расширенный состав национальной команды России на сентябрьский сбор. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент команды Григорий Иванов.

Ранее в четверг Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список из 36 футболистов, вошедших в расширенный состав национальной команды. В него вошли трое представителей "Урала": вратарь Илья Помазун, а также полузащитники Андрей Егорычев и Александр Юшин.

"Очень рад, что своей работой ребята: и Андрей Егорычев, и Александр Юшин - заслужили, чтобы их посмотрели, может быть, вызвали на сбор, Илья Помазун хорошо выглядит. Рад, что он тоже будет в сборной, в отсутствие Игоря Акинфеева будет достойным кандидатом на вратарскую позицию, даже несмотря на то что у нас есть Матвей Сафонов и другие хорошие голкиперы. У нас всегда российская вратарская школа отличалась", - сказал Иванов.

"Станет ли "Урал" одним из основных поставщиков игроков для сборной? Есть много больших команд, кроме "Урала", которые работают, готовят игроков. Все мы их знаем. Думаю, что Валерий Георгиевич Карпин обращает на всех футболистов внимание", - добавил Иванов.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 20 августа глава организации Александр Дюков сообщил, что Российский футбольный союз объявит информацию о следующих матчах национальной сборной в течение двух недель.