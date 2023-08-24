Российский футболист "Реал Сосьедад" Захарян вошел в заявку на матч против "Лас-Пальмаса"

Игра чемпионата Испании пройдет 25 августа

ТАСС, 24 августа. Российский полузащитник футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вошел в заявку на матч третьего тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса". Об этом сообщает пресс-служба "Реал Сосьедад".

Встреча пройдет 25 августа, начало - 20:30 мск. "Реал Сосьедад" сыграет на выезде. 21 августа в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили, что для дебюта Захаряна в матче с "Лас-Пальмасом" "все готово", но решение будет принимать тренер.

19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо", испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29. Захаряну 20 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

"Реал Сосьедад" начал чемпионат с ничейных результатов в домашних матчах с "Жироной" (1:1) и "Сельтой" (1:1). С 2 очками клуб располагается на 13-м месте в турнирной таблице.