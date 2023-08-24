Филатов назвал историческим Кубок мира по шахматам в Баку

У мужчин победил норвежец Магнус Карлсен, у женщин - россиянка Александра Горячкина

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кубок мира по шахматам, прошедший в Баку, стал историческим благодаря победам норвежца Магнуса Карлсена и россиянки Александры Горячкиной. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В четверг Магнус Карлсен выиграл Кубок мира, победив на тай-брейке индийца Рамешбабу Прагнанандху. 21 августа россиянка Александра Горячкина на тай-брейке выиграла у Нургюл Салимовой из Болгарии в финале Кубка мира и впервые стала победительницей турнира.

"Поздравляю всех любителей шахмат с окончанием исторического Кубка мира. Магнус Карлсен одержал великолепную победу и вошел в историю шахмат как первый гроссмейстер, одержавший победы во всех главных соревнованиях, - рассказал Филатов. - Но особенно радует, что в женском турнире этого исторического Кубка мира победительницей стала наша Александра Горячкина. Кстати, впервые победительницей Кубка мира стала шахматистка из азиатской федерации".

"Шахматы набирают популярность в мире. Это стало очевидно по повышенному вниманию, которое было проявлено к Кубку мира со стороны общественности и СМИ", - добавил Филатов.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира получили право сыграть в турнире претендентов, который состоится в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составлял более $1,8 млн, женского - более $676 тыс. Из-за санкций Международной шахматной федерации россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.