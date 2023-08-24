Смагин считает, что шахматисту Карлсену повезло с сеткой на Кубке мира

В четверг норвежец впервые стал победителем турнира, обыграв на тай-брейке индийца Рамешбабу Прагнанандху

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену повезло с соперниками на Кубке мира в Баку, однако это не делает его победу незаслуженной. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

24 августа Карлсен на тай-брейке финала Кубка мира победил индийского шахматиста Рамешбабу Прагнанандху и впервые стал победителем соревнований.

"Все для Карлсена сложилось удачно, ему и с сеткой повезло, многие сильные соперники вылетели, и те, кто достался, иногда не находили ходы в выигранных позициях, как, например, [немец] Винсент Кеймер. Без везения не бывает побед на таких турнирах, поэтому победа абсолютно заслуженная. На финал он выбрал очень прагматичный подход, перевел игру в быстрые шахматы, где является объективно сильнейшим, что он и продемонстрировал. Я думаю, что ему подходит такой формат, где не надо каждый день напрягаться в классических шахматах", - сказал Смагин.

Карлсену 32 года, норвежец является лидером рейтинга Международной шахматной федерации, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза. В 2022 году он отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира. Карлсен также является четырехкратным чемпионом мира по рапиду и шестикратным - по блицу.