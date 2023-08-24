"Спартак" обыграл "Витязь" в стартовом матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Столичный "Спартак" со счетом 3:2 обыграл подмосковный "Витязь" в стартовом матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

В составе "Спартака" шайбы забросили Андрей Локтионов (4-я минута), Александр Бурмистров (8) и Ансель Галимов (53). У "Витязя" отличились Владислав Кара (2) и Александр Яремчук (60).

"Спартак" и "Витязь" выступают в группе В вместе с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар". В группе А сыграют московские ЦСКА и "Динамо", а также хабаровский "Амур". Позднее в четверг пройдет встреча ЦСКА - "Динамо" (начало - 19:00 мск), перед началом матча состоится церемония открытия турнира.

На групповом этапе клубы проведут по два матча. Команды, занявшие первые места в группах, сыграют в финале. Клубы, ставшие вторыми в группах, разыграют третье место. Коллективы, занявшие третье места в группах, встретятся в игре за пятое место.

Кубок мэра Москвы по хоккею завершится 27 августа, турнир проводится в 16-й раз, в 2023 году он приурочен к 100-летию столичного спорта. В 2022 году обладателем трофея стал ЦСКА.