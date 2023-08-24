Сборная США попросила CAS о своем присутствии на закрытых слушаниях по делу Валиевой

Слушания пройдут 26-29 сентября

ТАСС, 24 августа. Сборная США по фигурному катанию направила письмо генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Рибу с просьбой разрешить ее представителю присутствие на закрытых слушаниях по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой. Об этом в соцсети X (ранее - Twitter) сообщает журналистка портала USA Today Кристин Бреннан.

Сборная США в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине заняла второе место. Золотые медали завоевали российские фигуристы. Бронзовыми призерами стали японцы.

"Мир наблюдал за развитием этой печальной серии событий, не имея четких ответов, - говорится в письме. - Предоставление нам возможности наблюдать за слушанием придаст нам, спортсменам, большую уверенность и понимание процесса, а также может повысить доверие общественности к окончательному решению и олимпийскому движению в целом".

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. 17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат ее проверки был обнародован только в феврале 2022 года, во время Олимпиады в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

На Олимпийских играх все пробы Валиевой были чистыми. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе 2023 года оправдал фигуристку, не найдя в ее действиях вины или халатности. Она лишилась только победы на чемпионате России 2021 года, где была взята допинг-проба, давшая положительный результат. Всемирное антидопинговое агентство не согласилось с вердиктом и оспорило решение в CAS, организация настаивает на том, чтобы Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Сторонами дела также стали РУСАДА и Международный союз конькобежцев.