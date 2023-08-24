Алиев прокомментировал выступление российских команд по мини-футболу на фестивале спорта

Команды из отечественных университетов заняли на соревнованиях золотую, серебряную и две бронзовые награды

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Успешное выступление российских команд на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге поддержало победные традиции отечественного мини-футбола. Такое мнение ТАСС высказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР), член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Эмиль Алиев.

23 августа в Екатеринбурге были разыграны медали в мини-футболе.

"В первую очередь я хочу отметить наших триумфаторов, - сказал Алиев. - Победителем стала женская команда Московского политехнического университета. Я поздравляю руководство вуза с этим успехом, всех девушек, административный штаб команды, и, конечно, основного инициатора развития мини-футбола в Мосполитехе - главного тренера Александра Плешакова. В напряженном финале москвички обыграли очень сильную команду Уральского государственного лесотехнического университета, а замкнул тройку призеров многократный победитель проекта "Мини-футбол - в вузы" Орловский государственный университет. Таким образом, весь пьедестал международного турнира заняли российские студентки, и это поистине значимый вклад в победные традиции отечественного мини-футбола".

"Бронзовым призером в мужских состязаниях стал Московский государственный университет физической культуры. Мы знаем о максимальных задачах, которые ставятся в этом вузе перед командой, и сейчас важно правильно отнестись к этому результату. Бронзовые медали международного соревнования - это показатель силы наших игроков и одновременно столь необходимый опыт для совершенствования. Представители России на фестивале отмечали важнейшую роль общероссийского проекта "Мини-футбол - в вузы" в становлении их мастерства, в культивировании традиций этого вида спорта среди учащихся. За 15 лет работы мы совместно с Министерством спорта России, ректорами вузов, партнерами смогли существенно модернизировать студенческий мини-футбол, и эта работа будет продолжаться", - добавил Алиев.

Собеседник агентства поблагодарил команды Уральского государственного университета путей сообщения, Уральского федерального университета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Уральского государственного горного университета за достойное выступление на соревнованиях. "Состав участников оказался очень ровным, студенческий спорт в целом и мини-футбол в частности развивается по всему миру, и в этом отношении нам важно не сбавлять набранного темпа. От себя лично и от всего коллектива Ассоциации мини-футбола России я благодарю министерство спорта нашей страны и лично Олега Матыцина, дирекцию Международного фестиваля университетского спорта и ее руководителя Александра Чернова за организацию соревнований на самом высоком уровне, за огромный вклад в развитие студенческого спортивного движения и за укрепление международных отношений. Не сомневаюсь, что этот фестиваль станет одним из важнейших спортивных событий для тысяч студентов со всего мира," - заключил Алиев.

Фестиваль завершится 31 августа, на нем будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.