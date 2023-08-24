В "Реал Сосьедад" заявили, что рады непопаданию Захаряна в состав сборной России

Полузащитник не вошел в расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Испанский клуб "Реал Сосьедад" поблагодарил главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина за отсутствие в расширенном составе национальной команды полузащитника Арсена Захаряна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи, в который вошли 36 футболистов. Среди них нет имени Захаряна, перешедшего в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа.

"Да, наш клуб рад такому решению РФС и тренера Валерия Карпина, - говорится в сообщении. - Мы поблагодарили Карпина в конце сегодняшней пресс-конференции".

Ранее в четверг пресс-служба "Реал Сосьедад" сообщила о включении Захаряна в заявку на ближайший матч команды - игру третьего тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса", которая пройдет 25 августа. Главный тренер сборной России Валерий Карпин в свою очередь рассказал, что не вызывал Захаряна в сборную России, чтобы футболист как можно быстрее адаптировался в новом клубе.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

"Реал Сосьедад" начал чемпионат с ничейных результатов в домашних матчах с "Жироной" (1:1) и "Сельтой" (1:1). С 2 очками клуб располагается на 13-м месте в турнирной таблице.